Хельсинки, 12 июня 2022, 20:16 — REGNUM Финляндия готова становиться членом исключительно вместе со Швецией, с таким заявлением выступил 12 июня президент республики Саули Ниинисте на совместном мероприятии с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
По информации норвежского телеканала NRK, финский лидер заявил Столтенбергу, что в случае отказа в членстве Швеции, Финляндия так же не станет членом блока.
Столтенберг находился с визитом в финское местечко Култаранта, где он обсуждал с Ниинисте присоединение Финляндии к альянсу.