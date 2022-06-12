Хельсинки, 12 июня, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Финляндия готова становиться членом исключительно вместе со Швецией, с таким заявлением выступил 12 июня президент республики Саули Ниинисте на совместном мероприятии с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) НАТО

По информации норвежского телеканала NRK, финский лидер заявил Столтенбергу, что в случае отказа в членстве Швеции, Финляндия так же не станет членом блока.

«Я говорю, что шведское дело — наше дело», — отметил финский президент.

«Это значит, что мы пойдем вперед рука об руку», — добавил он.

Столтенберг находился с визитом в финское местечко Култаранта, где он обсуждал с Ниинисте присоединение Финляндии к альянсу.