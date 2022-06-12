Ван, Турция, 12 июня, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе проведет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 12 июня сам турецкий лидер на встрече с молодежью в городе Ван на востоке Турции.

President.gov.ua Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, темой консультаций с лидерами РФ и Украины станет реализация проекта создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции по морю.

«Мы проведем переговоры Путиным и с Зеленским, чтобы обсудить, какие шаги мы предпримем по вопросу «зернового коридора», — сказал Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти США считают приоритетным дипломатический путь решения кризиса с вывозом зерна с Украины и надеются на положительный исход переговоров.