Лондон, 12 июня, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Diario Sport, лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании 26-летнего атакующего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио, который принял решение покинуть «сливочных» в летнее трансферное окно.

Dariusz Okseniuk Марко Асенсио

В прошедшем сезоне Марко Асенсио принял участие в 31-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился десятью забитыми мячами. Суммарно на поле футболист провел 1730 минут.

Ранее сообщалось, что в подписании Марко Асенсио также заинтересован итальянский «Милан». На данный момент трансферная стоимость испанского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

Асенсио перешел в «Реал» 1 июля 2015 года из «Мальорки» за 3,9 миллиона евро. Текущее соглашение испанца со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2023 года.