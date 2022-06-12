Мадрид, 12 июня, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание As, 25-летний нападающий Борха Майораль, выступавший в прошедшем сезоне за «Хетафе» на правах аренды, станет сменщиком французского нападающего «Реала» Карима Бензема в следующем сезоне.

Мадридский «Реал»

В прошедшем сезоне Майораль, выступая за «Хетафе», принял участие в восемнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

На данный момент трансферная стоимость воспитанника «сливочных», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро. Ранее Майораль также выступал выступал за «Рому», «Леванте» и «Вольфсбург».