Пермь, , 19:53 — REGNUM В Перми 12 июня торжественно открыли бюст великому князю Михаилу Александровичу Романову. Он расположен в сквере им. Решетникова, сообщили журналистам в правительстве края.

Великий князь Михаил Александрович Романов

Участие в церемонии приняли губернатор Дмитрий Махонин, глава наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, представители общественности. Монумент установили там, где великий князь часто проводил время, наблюдал за рекой Камой. Его выполнил скульптор Алексей Матвеев. Бюст установлен так, что взгляд направлен в сторону улицы, где он жил и откуда отправился в последний путь.

Великий князь и его личный помощник Жонсон были расстреляны в ночь на 13 июня 1918 года. Найти их останки не удалось.