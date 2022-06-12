Сакраменто, США, 12 июня 2022, 19:52 — REGNUM ВМС США приостановят полеты своей авиации с 13 июня в связи с серией крушений, произошедших за последние несколько дней, об этом заявила 11 июня пресс-служба этого рода войск США.
Ранее, 8 июня, четверо американских военнослужащих погибли, после того как конвертоплан, на борту которого они находились, разбился в американском штате Калифорния.
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Кроме того, 6 июня на юге Калифорнии также разбился истребитель F/A-18E Super Hornet, принадлежавший ВМС США.