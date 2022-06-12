Лейпциг, Германия, 12 июня, 2022, 19:48 — ИА Регнум. 24-летний атакующий полузащитник сборной Франции и лидер «Ред Булл Лейпцига» Кристофер Нкунку не планирует покидать немецкий клуб в грядущее летнее трансферное окно. Также, как сообщает издание LVZ, футболист планирует продлить контракт с «быками».

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По информации источника, в новом контракте Нкунку с «Ред Булл Лейпцигом» будет включен пункт об отступных в размере 58,5 миллиона евро, который другие клубы смогут активировать в следующее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 46-ти матчах за «Ред Булл Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился 28-ю забитыми мячами и 15-ю результативными передачами.

Нкунку выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 18 июля 2019 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.