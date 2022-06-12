Донецк, 12 июня, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:50 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в Народной милиции ДНР сообщили, что ВСУ выпустили более 130 снарядов и мин по территории ДНР с начала текущих суток.