Рим, 12 июня, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Завтра, 13 июня, 33-летний сербский опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с римской «Ромой». В подписании футболиста заинтересован главный тренер «волков» Жозе Моуринью.

Asroma.com ФК «Рома»

Футболист перейдет в «Рому» на правах свободного агента и подпишет с «волками» однолетнее соглашение, рассчитанное до конца июня 2023 года.

За «Манчестер Юнайтед» Матич выступал с 31 июля 2017 года после перехода из лондонского «Челси» за 44,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость хавбэка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Неманья Матич принял участие в 23-х матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя результативными передачами и получил три желтые карточки.