Мадрид, , 19:40 — REGNUM Как сообщает испанское издание Fichajes, «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси» претендуют на 27-летнего флангового защитника мадридского «Реала» и сборной Франции Ферлана Менди.

Мадридский «Реал»

В прошедшем сезоне Ферлан Менди принял участие в 35-ти матчах за мадридский клуб во всех турнирах (Примера, Лига чемпионов УЕФА, Кубок Испании, Суперкубок), в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ферлан Менди выступает за «Реал» с 1 июля 2019 года после перехода из «Лиона» за 48 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.