Москва, , 19:40 — REGNUM Агент 24-летнего российского полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаев Александр Клюев сообщил, что футболист не вернется в казанский «Рубин», за который Кучаев выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Константин Кучаев Дарья Драй © ИА REGNUM

«Константин едет на первый сбор ЦСКА, а дальше будет видно. Возможно ли возвращение в «Рубин»? К сожалению, нет. «Рубин» — хороший клуб, но пока они находятся в ФНЛ, это невозможно», — цитирует Клюева издание «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Константин Кучаев принял участие в девяти матчах за «Рубин» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.