Кишинёв, 12 июня 2022, 19:39 — REGNUM В Кишиневе прошла акция в поддержку молдавско-российской дружбы. Несколько десятков человек прошли маршем по центральной улице столицы. Завершилось шествие у здания посольства РФ.
Он отметил, что в мероприятии участвовали множество общественных и политических организаций. Участники акций оставили цветы у поддержки России в знак надежды на сохранение и развитие дружеских отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Туркмении Рашид Мередов заявил, что Россия продолжает твердо проводить свой курс, как внутри государства, так и на международной арене.