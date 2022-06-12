Кишинёв, , 19:39 — REGNUM В Кишиневе прошла акция в поддержку молдавско-российской дружбы. Несколько десятков человек прошли маршем по центральной улице столицы. Завершилось шествие у здания посольства РФ.

Флаг России Admobninsk.ru

«Мы пришли сегодня сюда отпраздновать День России — день братского православного народа. Большинство населения Молдавии выступает за то, чтобы дружить с Россией, как это было сотни лет», — цитирует РИА Новости организатора акции, председатель партии «Патриоты Молдовы» Михаила Гарбуза.

Он отметил, что в мероприятии участвовали множество общественных и политических организаций. Участники акций оставили цветы у поддержки России в знак надежды на сохранение и развитие дружеских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Туркмении Рашид Мередов заявил, что Россия продолжает твердо проводить свой курс, как внутри государства, так и на международной арене.