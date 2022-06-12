Каменск-Уральский, Свердловская область, 12 июня, 2022, 19:34 — ИА Регнум. В Каменске-Уральский Свердловской области проводится процессуальная проверка по факту избиения девочки её сверстниками. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Поводом для неё стали публикации в СМИ. По данным пресс-службы облпрокуратуры, инцидент мог произойти 3 июля. Как следует из публикации СМИ, две девочки заманили жертву в уединённое место и там избили, снимая происходящее на видео.

Личности участниц инцидента установлены. Прокуратура также проводит проверочные мероприятия.