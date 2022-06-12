Париж, , 19:31 — REGNUM Как сообщает издание The Athletic, «Пари Сен-Жермен» и Маурицио Почеттино согласовали расторжение контракта. Это решение президента клуба Эль-Хелайфи.

Маурицио Почеттино Mithcell Sauvare

Ранее сообщалось, что основными кандидатами на пост главного тренера основной команды «Пари Сен-Жермен» являются экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан и главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье.

По итогам прошедшего сезона французской Лиги 1 2021/22 «Пари Сен-Жермен», одержав 26 побед, потерпев 4 поражения и набрав 86 очков, расположился на первое строчке в турнирной таблице чемпионата. В Лиге Чемпионов УЕФА парижский клуб дошел до 1/8 финала плей-офф, где потерпел поражение от мадридского «Реала» с общим счетом 3:2.