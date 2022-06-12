Москва, , 19:30 — REGNUM Настоящая российская интеллигенция, знающая историю своей страны, никогда не позволила бы себе оскорбления в адрес защищающих страну военнослужащих, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Голосок <…> раздавался с критикой, с непониманием или просто с какими-то оскорблениями в адрес нашей страны, нашего народа от тех людей, которые называют себя нашей интеллигенцией. Нет, это не интеллигенция», — подчеркнула Захарова.

По словам Захаровой, интеллигенцию составляют люди, которые знают историю страны.