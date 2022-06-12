Те, кто знает историю России, не будут оскорблять ее военных — Захарова
Москва, 12 июня, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Настоящая российская интеллигенция, знающая историю своей страны, никогда не позволила бы себе оскорбления в адрес защищающих страну военнослужащих, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова
«Голосок <…> раздавался с критикой, с непониманием или просто с какими-то оскорблениями в адрес нашей страны, нашего народа от тех людей, которые называют себя нашей интеллигенцией. Нет, это не интеллигенция», — подчеркнула Захарова.
По словам Захаровой, интеллигенцию составляют люди, которые знают историю страны.
«Знающие историю нашей страны никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов», — добавила она.