Донецк, 12 июня, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в Народной милиции ДНР сообщили, что в республике в ходе боев с представителями ВСУ за сутки погибли трое военнослужащих.