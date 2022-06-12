Краснодар, 12 июня, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства ребенка в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

«Следствие установило, что 8 июня отчим в ходе конфликта нанес ребенку рукой удар по голове, после чего семья легла спать. Уже утром супруги обнаружили, что мальчик мертв, и чтобы скрыть следы преступления, отчим в сумке вывез тело ребенка в лесопололосу неподалеку от реки Кубань и закопал», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, спустя пару дней после случившегося супруги инсценировали пропажу ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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