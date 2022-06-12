Екатеринбург, 12 июня, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Певица Юлия Чичерина 12 июня выступила перед военнослужащими-участниками спецоперации, находящимися на лечении в одном из госпиталей в Екатеринбурге. Об этом сообщает Министерство обороны России.

GantsevSS Юлия Чичерина

Она пообщалась с военнослужащими, поблагодарила их за отвагу и мужество, а также пожелала выздоровления и быстрейшего возвращения в строй. Кроме того, певица высказала благодарность медикам.

После концерта Чичерина сфотографировалась с военнослужащими и раздала автографы. Также она расписалась на гитаре, на которой оставляют традиционно свои подписи все артисты, которые приезжают в госпиталь.