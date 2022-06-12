Москва, 12 июня, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Боец смешанного стиля (ММА) Саймумин Мадиев, ставший известным по видеоролику «Москва. Метро Люблино. Работаем», будет депортирован в Таджикистан, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя бойца.

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«Саймумин в сопровождении судебных приставов отправлен из спецприемника в аэропорт Домодедово. В понедельник его депортируют на родину, он вылетит в Куляб», — сказал собеседник агентства.

Также представитель бойца сообщил, что Мадиев заплатил штраф 5 тысяч рублей.

Ранее бойца задержали из-за проблем с регистрацией. Позднее он был доставлен в спецприемник.