Донецк, 12 июня, 2022, 19:16 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки погибли трое военнослужащих. Об этом 12 июня говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«С прискорбием сообщаем, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга трое защитников ДНР погибли и семеро получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку.