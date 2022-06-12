Донецк, , 19:12 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток уничтожили более 20 украинских националистов. Об этом 12 июня сообщили в Народной милиции ДНР.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-30, три грузовых транспортных средства и более 20 человек личного состава противника, — говорится в сообщении. — Подавлено три огневые точки врага в районе населенного пункта Марьинка».

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек, еще пять пострадали.