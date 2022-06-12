Донецк, , 19:07 — REGNUM Украинские силовики выпустили более 130 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 12 июня сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала текущих суток противник (вооруженные силы Украины) выпустил более 130 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 152, 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы шести населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ. По последним данным, в результате обстрелов пострадал один мирный житель.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в результате обстрела города Стаханов со стороны ВСУ было повреждено 11 жилых домов и детсад.