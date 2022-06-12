Донецк, 12 июня, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Украинские силовики выпустили более 130 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 12 июня сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«С начала текущих суток противник (вооруженные силы Украины) выпустил более 130 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 152, 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы шести населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ. По последним данным, в результате обстрелов пострадал один мирный житель.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в результате обстрела города Стаханов со стороны ВСУ было повреждено 11 жилых домов и детсад.