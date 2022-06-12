Тюмень, , 19:04 — REGNUM В Тюменской области состоялось более 500 мероприятий, посвящённых Дню России. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Российский флаг Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Мероприятия были проведены во всех 26 муниципалитетах региона. Наиболее крупным стал фестиваль национальных культур «Мост дружбы», прошедший в Тюмени. Он объединил более 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, День России отмечается 12 июня. 32 года назад первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.