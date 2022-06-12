Тюмень, 12 июня, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Тюменской области состоялось более 500 мероприятий, посвящённых Дню России. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Российский флаг

Мероприятия были проведены во всех 26 муниципалитетах региона. Наиболее крупным стал фестиваль национальных культур «Мост дружбы», прошедший в Тюмени. Он объединил более 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, День России отмечается 12 июня. 32 года назад первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.