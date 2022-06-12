Париж, 12 июня, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Промежуточная явка на проходящих во Франции выборах в нижнюю палату парламента составила лишь 39,42%, такие данные дает 12 июня МВД республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Голосование на выборы в Национальное собрание проходят в республике в два тура. Второй тур назначен на 19 июня. В ходе голосования французские граждане изберут 577 депутатов, чей мандат продлится до 2017 года.

Нынешние показатели явки избирателей оказались самыми низкими за последние годы. Так, даже в 2017 году, когда эксперты указывали на то, что на голосование пришлом меньше людей, чем за весь послевоенный период, явка составила 40,75%.

Как сообщает французский телеканал BFM, итоговая явка на этих выборах, которые закончатся в 20:00 часов по местному времени, как ожидается, составит 47,2% — также крайне рекордно низкий показатель.