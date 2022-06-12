Москва, 12 июня, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Следственный комитет России запросит у министерства обороны РФ сведения о подготовке украинского режима устроить провокацию против армии РФ, сообщает пресс-служба Следкома в своем Telegram-канале.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«Следственный комитет запросит и изучит в рамках расследования уголовных дел данные Министерства обороны РФ об очередной готовящейся украинским режимом провокации с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате чего могут пострадать сотни мирных жителей Одессы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, СКР возбудил два уголовных дела о жестоком обращении украинских военных с гражданским населением.