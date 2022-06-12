Ашхабад, , 18:47 — REGNUM Россия продолжает твердо проводить свой курс, как внутри государства, так и на международной арене. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов.

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«Несмотря на ту конъюнктуру, которая складывается сегодня в политическом и экономическом измерении, Российская Федерация по прежнему продолжает твердо и последовательно проводить свой курс, как внутри государства, так и на международной арене», — цитирует главу туркменского дипломатического ведомства РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия осталась на международной туристической арене и готова к диалогу.