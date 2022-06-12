Донецк, 12 июня, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек, еще пять пострадали. Об этом 12 июня сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по ул. Кирова погиб мужчина и еще пять мирных жителей получили ранения, — говорится в сообщении. — Пострадавшим оказывается медицинская помощь».

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка.