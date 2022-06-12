Москва, 12 июня, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В столичном регионе в начале следующей неделе ожидаются ливни. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

(сс) Freedom II Andres Ливень

« Понедельник и особенно вторник будут самыми теплыми, днем до плюс 20-25 градусов, и плюс 23-28 градусов, соответственно. Прошумят ливни, прогремят грозы с общим количеством осадков до 21 миллиметра, что составляет два ведра дождевой воды или почти треть от всей месячной нормы. Пик осадков придется на вторую половину дня», — рассказал Тишковец.

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