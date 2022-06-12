Тегеран, , 18:35 — REGNUM Владельцы магазинов и торговых лавок вышли на акцию протеста против новой системы взимания налогов в иранской столице, об этом 12 июня сообщает Fars.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным иранского информационного агентства, в демонстрации приняли участие владельцы предприятий торговли на улицах Амирхозур и Джомхури. Они закрыли в этот день свои лавки и вышли на улицу. На приводимых агентством кадрах видно, как движению автомобилей по этим улицам частично препятствуют десятки людей. Кроме того, схожая акция прошла в городе Арак.

В рамках новой системы налогообложения иранские власти намерены добиться предотвращение уклонения от уплаты налогов и сокращения объемов печати необеспеченных денег.