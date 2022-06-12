Село Сакмара, Оренбургская область, 12 июня, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В селе Сакмара Оренбургской области торжественно открыли мемориальную доску в честь Героя России Сергея Панова, погибшего в период проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя России

8 июня соответствующее решение принял районный совет депутатов. С инициативой жители Сакмары, а также коллектив школы, выпускником которой и был гвардии майор Панов. Право открытия мемориала предоставили матери Героя.

Сергей Панов родился 13 мая 1989 года. 4 марта 2022-го он геройски погиб, прикрывая своих товарищей. 28 марта президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).