Мелитополь, Украина, 12 июня 2022, 18:33 — REGNUM В Мелитополе около здания ГУ МВД прогремел взрыв. Об этом 12 июня сообщил замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов в Telegram-канале.
«Теракт в Мелитополе в День России, — написал он. — Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы».
Селиванов добавил, что в результате взрыва пострадали два человека — девушка и мужчина.
В настоящее время сотрудники специальных служб оцепили район.