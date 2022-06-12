При взрыве около здания ГУ МВД в Мелитополе пострадали два человека
Мелитополь, 12 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В Мелитополе около здания ГУ МВД прогремел взрыв. Об этом 12 июня сообщил замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов в Telegram-канале.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мелитополь
«Теракт в Мелитополе в День России, — написал он. — Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы».
Селиванов добавил, что в результате взрыва пострадали два человека — девушка и мужчина.
В настоящее время сотрудники специальных служб оцепили район.