Мелитополь, 12 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В Мелитополе около здания ГУ МВД прогремел взрыв. Об этом 12 июня сообщил замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов в Telegram-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

«Теракт в Мелитополе в День России, — написал он. — Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы».

Селиванов добавил, что в результате взрыва пострадали два человека — девушка и мужчина.

В настоящее время сотрудники специальных служб оцепили район.