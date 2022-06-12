Анкара, 12 июня, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Турецкая армия обстреляла два населенных пункта на севере Сирии, сообщает агентство SANA.

Mil.ru Война в Сирии

По данным издания, обстрелу подверглись поселки Сайдан и Муаллак из провинции Ракка. В результате имеются разрушения в домах местных жителей и хозяйственных постройках. О количестве пострадавших и погибших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, удар Израиля вывел из строя взлетную полосу и освещение в аэропорту Дамаска.