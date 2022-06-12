Сеул, , 18:27 — REGNUM Северокорейские военные выпустили несколько снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), об этом заявили 12 июня Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея.

Северная Корея

По информации южнокорейских военных, следы от выстрелов был зафиксированы между 08.07 и 11.03 часами по местном времени.

Военные Южной Кореи подчеркнули, что скорее всего речь идет о выстрелах из обычных РСЗО, а не из испытанной ранее КНДР системы сверхмощной РСЗО. Свои выводы они мотивируют тем, что пущенные снаряды пролетели меньшее расстояние и на меньшей скорости, чем у баллистических ракет.

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