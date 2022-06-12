Белград, , 18:20 — REGNUM Сербия благодарна Москве за защиту Косова и Метохии и поздравляет российских граждан с Днем России, с таким заявлением выступил министр по инновациям Сербии Ненад Попович 12 июня в беседе с агентством ТАСС.

День России в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, 12 июня празднуется День России. Впервые он отмечался в 1992 году, спустя 2 года ему присвоили статус государственного. В этот день в 1990 году на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

«Сегодня большой праздник для вашей страны, День России», — подчеркнул он.

«Мы здесь, в Сербии, любим Россию, могу свободно сказать, что говорю от имени 99% сербского народа, который разделяет такое же мнение. Хочу поздравить братский российский народ и всех граждан РФ с Днем России и пожелать встретить его в любви к своей славной родине, которая всегда была с Сербией — и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне, помогала Сербии во время войн 90-х годов, и когда нас бомбила НАТО», — подчеркнул Ненад.

По словам Ненада, сейчас Москва защищает самую важную часть нашей страны — Косово и Метохию, а также Республику Сербскую.