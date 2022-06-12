Луганск, , 18:13 — REGNUM Жители Донбасса восемь лет отстаивали право быть русскими, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко kremlin.ru

«Для людей, живущих на Донбассе, которые восемь лет отстаивали своё право самим выбирать свою судьбу, своё право быть русскими — русскими не только как национальность, русскими как культурный выбор, говорить на русском языке, читать книги на русском языке, воспитывать своих детей на русской культуре и традициях нашего великого народа — вы лучше, чем кто-либо, показали пример, что такое отстоять своё право самостоятельного выбора», — заявил Кириенко на презентации проектов Росмолодежи (ФАДМ) и Российского общества «Знание» (РОЗ).

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о том, что Россия признаёт суверенитет республик Донбасса — ДНР и ЛНР, сделал президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам 21 февраля.