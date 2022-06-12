Молдавия, , 18:09 — REGNUM Молдавия и Катар будет сотрудничать в области сельского хозяйства и энергетики, соответствующие договоренности были достигнуты между руководством двух стран, об этом сообщает 12 июня пресс-служба молдавского правительства.

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«Премьер-министр Наталья Гаврилица провела официальную встречу со своим катарским коллегой шейхом Халидом бин Хамадом аль-Тани», — отметили в Кишиневе.

«Стороны договорились о сотрудничестве в агропродовольственной сфере как путем обмена опытом, так и путем активизации взаимодействия в частном секторе… и пути сотрудничества для укрепления энергетической безопасности страны», — также указывается в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, официальные лица двух стран затронули вопросы, относящиеся к энергетическому сектору Молдавской республики, создание стратегических резервов, инвестиции в возобновляемые источники. Кишинев и Доха также заключили два двусторонних соглашения: об отмене краткосрочных виз для владельцев обычных паспортов и об экономическом и научно-техническом сотрудничестве в области сельского хозяйства.