Молдавия, 12 июня 2022, 18:09 — REGNUM Молдавия и Катар будет сотрудничать в области сельского хозяйства и энергетики, соответствующие договоренности были достигнуты между руководством двух стран, об этом сообщает 12 июня пресс-служба молдавского правительства.
Кроме того, официальные лица двух стран затронули вопросы, относящиеся к энергетическому сектору Молдавской республики, создание стратегических резервов, инвестиции в возобновляемые источники. Кишинев и Доха также заключили два двусторонних соглашения: об отмене краткосрочных виз для владельцев обычных паспортов и об экономическом и научно-техническом сотрудничестве в области сельского хозяйства.