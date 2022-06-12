Луганск, , 18:06 — REGNUM В результате обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено 11 жилых домов и детсад. Об этом 12 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В результате обстрела населенного пункта Стаханов повреждено 11 многоквартирных жилых домов, — говорится в сообщении. — Семь частных домостроений, а также детский сад «Светлячок».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня в пресс-службе МЧС ЛНР сообщили что 22 человека погибли в результате обстрела города Стаханова украинскими военными.