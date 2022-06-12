Хельсинки, , 18:03 — REGNUM Особое беспокойство Турции подходу Финляндии в области борьбы с терроризмом непонятно для Хельсинки, несмотря на это, есть надежда договориться о том, чтобы страну пустили в НАТО. об этом заявил финский президент Саули Ниинистё

Саули Ниинистё Jontts

С таким заявлением финский лидер выступил в связи с предстоящими дебатами по внешней политике, которые традиционно проходят в финской Култаранта, где находится резиденция финского президента. Ранее на брифинге для прессы вместе с Ниинистё выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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«Я хотел бы подчеркнуть, что не вижу серьезных разногласий по поводу того, как Финляндия ведет себя в вопросе терроризма», — подчеркнул финский лидер.

«Поэтому нам трудно понять, почему мы вызываем особое беспокойство в Турции», — добавил он.

Официальная Анкара неоднократно указывала на то, что не может согласиться с членством Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе (НАТО), потому что тогда альянс станет местом, где будет много представителей «террористов».

«Мы удивлены позицией Турции, в международной политике нужно серьезно относиться к тому, что говорит другая сторона, и мы серьезно относимся к мнению Турции», — продолжил финский лидер.