Лидер Финляндии выразил надежду договориться о включении его страны в НАТО
Хельсинки, 12 июня, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Особое беспокойство Турции подходу Финляндии в области борьбы с терроризмом непонятно для Хельсинки, несмотря на это, есть надежда договориться о том, чтобы страну пустили в НАТО. об этом заявил финский президент Саули Ниинистё
С таким заявлением финский лидер выступил в связи с предстоящими дебатами по внешней политике, которые традиционно проходят в финской Култаранта, где находится резиденция финского президента. Ранее на брифинге для прессы вместе с Ниинистё выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Официальная Анкара неоднократно указывала на то, что не может согласиться с членством Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе (НАТО), потому что тогда альянс станет местом, где будет много представителей «террористов».