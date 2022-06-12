Братислава, , 18:01 — REGNUM На юге Словакии недалеко от города Комарно разбился двухместный спортивный самолет. Об этом сообщила полиция республики на своей странице в соцсетях.

Самолет (сс) Maklay62

«Ранения получили находившиеся на борту 66-летний и 57-летний мужчины. Они были доставлены в факультетские больницы городов Нитра и Нове-Замки. Из больницы города Нитра затем поступило печальное известие о кончине 66-летнего мужчины», — сообщило ведомство.

Оба находившихся на борту самолета были гражданами Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 июня, спортивный самолет потерпел крушение на юго-востоке Чехии.