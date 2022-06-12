Донецк, , 17:54 — REGNUM Куйбышевский район Донецка и Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины. Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:30 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 17:05 — населенный пункт Кудрюмовка — населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка.