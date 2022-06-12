Мариуполь, ДНР, 12 июня, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Морской порт Мариуполя ожидает поставку стройматериалов для восстановления освобожденных территорий. Об этом журналистам в воскресенье, 12 июня, сообщил глава администрации морского порта города Павел Швацкий.

Никита Третьяков ИА REGNUM Корабли в порту Мариуполя

«Планируем, что пойдет большой объем грузов, которые придут для восстановления не только Мариуполя, но и, например, Волновахи и других освобожденных городов», — цитирует Швацкого ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, порт Мариуполя загрузят продукцией ЛНР и ДНР.