Челябинск, 12 июня, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Челябинской области ко Дню России приурочили более 50 массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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Сотрудники полиции обследовали все площадки и затем обеспечили общественный порядок. Также были задействованы сотрудники Росгвардии, казаки, дружинники и представители частных охранных предприятий.

Нарушений правопорядка не было допущено. Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня отмечается День России.