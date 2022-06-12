Каир, 12 июня, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс обсудили двусторонние отношения на фоне украинского кризиса, сообщает новостной портал Al-Youm al-Sabia.

Официальное интернет-представительство президента России Абдель Фаттах Ас-Сиси

Издание сообщает, что ас-Сиси указал на стремление Каира укреплять сотрудничество с Латвией и высоко оценил деятельность ряда латвийских компаний в Египте. Он выразил надежду на активизацию взаимодействия двух стран, в частности в таких областях, как связь, информационные технологии, образование и туризм.

«Обсуждались вызовы, с которыми сталкиваются африканские и европейские страны, прежде всего незаконная иммиграция и терроризм, требующие координации и работы между двумя сторонами для достижения эффективных решений через общее видение», — отмечает портал.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Украины в Латвии призвал «наказать весь народ России».