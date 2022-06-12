Москва, , 17:22 — REGNUM Более 110 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2 провели в Российской Федерации за минувшие сутки. Об этом 12 июня сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 111 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 296,2 млн тестов на коронавирус.

Напомним, 11 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за сутки в РФ госпитализировали более 800 заболевших COVID-19.